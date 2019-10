Juichen of niet? Op de finishlijn tonen lopers hun ware aard

BREDA - Het gezegde ‘zeg me wat u eet en ik zeg u wie u bent’ geldt eigenlijk ook voor de finishlijn bij een hardloopwedstrijd. De manier waarop een eindstreep wordt overgestoken vertelt namelijk een hoop over de persoon achter de prestatie. Wat voor finisher bent u?

1. De winnaar aan wie roem en glorie toebehoort

Volledig scherm Bjorn Brands © Freek de Swart

Dat Bjorn Brands een held is die de 10 kilometer heeft uitgelopen is overduidelijk te zien. Met een gebalde vuist in de lucht en een oerkreet die een holbewoner niet zou misstaan bereikt hij de finish. Dolenthousiast laat de loper zich hierna feliciteren door hele en halve bekenden.

Ook de verslaggever krijgt al snel een broederlijke arm over zich heen. ,,Ik heb voor jou een perfecte quote: we gaan voor goud met een wit kraagje erop, dat hebben we verdiend!”

Hierna bedankt Brands zijn meeloper, de organisatie en de mensen aan de kant. Ook de stad Breda heeft het volgens hem prima gedaan. Of zoals Brands het veel poëtischer verwoordt: ,,Als echte Bredanaar loop je onder een wolk van vriendschap en dat voelt geweldig!”

Vragen over pijn, lijden en moeilijke momenten onderweg wuift hij weg: ,,Het voelt als een bevalling, maar die pijn voel je door de euforie niet joh!”

2. De doorzetter die de loopgraven van de hel heeft gezien

Volledig scherm Mats van der Aa © Freek de Swart

Voor Mats van der Aa was de eerste singelloop duidelijk een hels karwei. Met gebogen schouders en een pijnlijke grimas op zijn gezicht strompelt hij zichzelf over de finish. Het halen van de eindstreep neemt bij hem duidelijk ook niet meteen alle pijn weg. ,,Het was zwaarder dan ik dacht, ik kreeg na 5 minuten al een steek in mijn zij”, verklaart hij.

Sommige stukken van de route heeft Van der Aa dan ook lopend afgelegd, om na aanmoedigingen vanuit het publiek het toch weer te proberen. Dat sommige andere deelnemers tijdens de laatste loodjes meejuichen met het publiek noemt de debutant behoorlijk knap. Ondanks het lijden onderweg is Van der Aa vastbesloten om terug te komen. ,,Ik ga zeker nog een keer een halve marathon lopen, ik wil het beter doen dan nu.”

3. De zenboeddhist voor wie start en finish hetzelfde zijn

Volledig scherm Oscar Langerak © Freek de Swart

De Japanse schrijver Haruki Murkami schreef ooit over zijn reden tot rennen: ‘Ik ren nu eenmaal. Ik ren in leegte, of misschien beter gezegd: ik ren zodat ik leegte kan bereiken.’ Ook Oscar Langerak ziet het hardlopen vooral als een meditatieve bezigheid.

Na het bereiken van de finish verandert dan ook alleen zijn snelheid en niet de stoïcijnse uitdrukking op het gezicht. ,,Ik ben blij dat het gedaan is. Ik vind hardlopen eigenlijk niet zo leuk en doe het vooral voor mijn gezondheid”, verklaart hij.

Dat Langerak meedoet aan de Singelloop van Breda komt vooral door een hardloopvriend. Tijdens het rennen probeert Langerak zijn hoofd zoveel mogelijk te verstillen, hoe moeilijk dat soms ook is. Hierbij laat de hardloper zich begeleiden door muziek. Zo ging zijn loop door Breda gepaard met een hoop Dub Reggae.