Juf Roos geeft drive-in show op Breepark: ‘Unieke ervaring’

BREDA - Niet in het theater, maar vanuit je autostoel naar een voorstelling van Juf Roos kijken. Het kan dit weekend in het Breepark in Breda. Daar vindt de eerste en voorlopig enige drive-in theatershow van Nederland plaats.

Op het, voor de gelegenheid, verhoogde podium in evenementenhal Breepark is de voorstelling Juf Roos gaat op vakantie te zien. Samen met Gijs beleeft Juf Roos een doldwaas avontuur en zingt ze bekende, oer-Hollandse liedjes.

,,Het is dezelfde show als in het theater, maar iets aangepast", zegt producent Gert-Jan van den Ende van Trend Media. Zo is de pauze eruit gehaald, omdat de voorstelling volgens de richtlijnen binnen een uur moet passen. We doen nu een kleine decorwisseling wanneer Juf Roos en Gijs naar de auto's lopen en dus het toneel afgaan". Zelf is hij overigens ook geen onbekende in het theatervak; al jaren vormt hij samen met zijn compagnon Erik van Trommel het duo Ernst en Bobbie.

Zowel op zaterdag als zondag worden er drie voorstellingen van Juf Roos gespeeld. Niet buiten op de parkeerplaats, maar binnen in de hal. Hier is plaats voor honderd auto's per voorstelling. Kinderen gaan voorin, ouders achterin. Het meeluisteren gaat live via de radio. ,,We hebben een FM-frequentie kunnen regelen en dat werkt vlekkeloos", zegt Van den Ende. ,,Het wordt een unieke ervaring. Ik denk niet dat dit iets is wat we veel vaker mee gaan maken."

En die ervaring wordt natuurlijk wel een stukje anders. Maar hoe precies? Dat is afwachten. ,,We zijn benieuwd hoe het precies gaat klinken met iedereen in de auto, met de ramen dicht en radio aan. Je krijgt als acteur waarschijnlijk minder directe feedback uit het publiek."

Maar net als in het theater, wordt ook dit een echte meedoe-show: zo kunnen de kinderen op bepaalde momenten vanuit de auto toeteren of de ruitenwissers aanzetten.

Zingende juf

Juf Roos is populair. Miljoenen kinderen hebben het personage van de zingende juf en haar goede vriend Gijs in de armen gesloten. Naast een lopende televisieserie waarbij ze in een kleurrijke molen woont en bekende Hollandse kinderliedjes zingt, is er vorig jaar een bioscoopfilm uitgebracht. Ook de theatershow Juf Roos gaat op vakantie loopt inmiddels al twee seizoenen en iedere voorstelling trekt volle zalen.

Tot maart, toen de coronacrisis haar intrede deed. ,,We hebben ongeveer twintig voorstellingen van Juf Roos moeten annuleren", zegt de producent. In totaal gaat het om 45 geannuleerde theatershows; Trend Media produceert ook voorstellingen van Checkpoint en Ernst en Bobbie. Die worden volgend jaar ingehaald. Vanwege het kinderprotocol moet dat mogelijk zijn: ,,Ouders zitten dan op anderhalve meter afstand, maar kinderen mogen hier tussendoor zitten. Zo kunnen we toch nog met redelijke aantallen werken."

Maar voor nu staat er nog de drive-in show van Juf Roos op de planning. Het idee hiervoor kwam van compagnon Erik van Trommel. ,,Hij zag het bij All You Need Is Love op televisie. Het leek ons harstikke veilig en zo is het balletje gaan rollen."

Uitdaging

Eerst hadden ze hiervoor de Jaarbeurs in Utrecht op het oog, maar toestemming krijgen van de gemeente lukte uiteindelijk niet. Vervolgens kwamen de producenten uit bij het Breepark. ,,Daar zijn we met open armen ontvangen, de samenwerking gaat heel erg goed."

Uitdagend is het op poten zetten van zo'n drive-in show wel. ,,Op het gebied van vergunningen bijvoorbeeld, normaal werken wij met evenementenvergunningen, maar bij een hal gaat het om een exploitatievergunning. En neem het aanvragen van een FM-frequentie, dat hadden we ook nog nooit gedaan. Maar het is heel erg leuk, het stimuleert je hersenen ook wel weer."

In september starten de nieuwe, reguliere, shows van Juf Roos gaat op avontuur. Voor de drive-in theatershow in het Breepark zijn nog een aantal kaarten verkrijgbaar voor de tweede en derde show van de zaterdag en zondag. Bij een kaartje zit tevens een kortingsvoucher voor het nieuwe kinderspeelparadijs Kabonk. ,,Zo kunnen mensen er een leuk dagje van maken."

Juf Roos gaat op vakantie: 11 en 12 juli in Breepark, Breda. Kijk op jufroosdrive-in.nl voor kaarten.