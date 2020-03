Juf Marleen ontroert kleuters van basisschool in Klein-Zundert met filmpje

Ondanks mooie weer is het rustig in natuurge­bie­den: ‘Op een regenachti­ge zaterdag is het nog drukker’

12:22 WEST-BRABANT Een hardloopster dribbelt even op haar plaats om een voetganger op gepaste afstand te laten passeren. Verderop houdt een wandelaarster met hond haar pas in om niet te dicht bij een andere voetganger te komen. Hou afstand. Die oproep is ontelbare keren herhaald, maar niet voor niets. Het besef lijkt ingedaald dat we alleen samen de strijd tegen het coronavirus kunnen winnen.