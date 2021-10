Juf Jeanet (81) geeft nog met veel plezier bijles: ‘Onderwijs is totaal in de vernieling geholpen’

,,Sinds 1968 heeft zich in het basisonderwijs een ongekende ramp in slow-motion voltrokken.” Met zestig jaar ervaring in de klas en als onderwijsbestuurder is Meijs niet vies van een vernietigend oordeel. Het eind september afgezwaaide bestuurslid van vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) is behoorlijk eigenzinnig.