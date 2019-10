Jubileumfeestje bij de Febo in Breda: ‘Dit is een mooi moment’

Opgeheven

Die vereniging is alweer een tijdje ter ziele, maar de Febo – al jarenlang een begrip in Breda - is als tapasbar gebleven. Ter herinnering aan lang vervlogen tijden houdt eigenaar Juan Carlos Reina , zoon van oud-FEBO president Paco Reina, komende zaterdag een jubileumfeest met een flamenco-dansgroep, een dj en een salsaband. ,,Eigenlijk zijn we iets ouder dan veertig jaar’’, lacht Reina. ,,de FEBO werd namelijk al in 1976 opgericht. Maar omdat we door de brand in het restaurant in 2014 zo’n drie jaar dicht zijn geweest, leek dit ons een mooi moment voor een feestje. De Spaanse bezoekers van destijds mogen dan verdwenen zijn, daar zijn in de loop der jaren heel veel Nederlanders voor in de plaats gekomen.‘’