Jubileumeditie Breda Barst niet in september, maar nu al verplaatst naar 2022

,,We hadden goede hoop dat het festival dit jaar wel door zou kunnen gaan”, aldus voorzitter Jurgen Blommaert. ,,De toekomst is echter nog te onzeker en het risico dat wij als stichting lopen te groot.”

Het festival kan namelijk geen aanspraak maken op het landelijke garantiefonds, omdat dit niet van toepassing is op gratis toegankelijke evenementen. Blommaert: ,,We willen niet het risico lopen dat we financieel de pan in gaan. Daarbij komt dat we onze 25e editie groots en met iedereen willen vieren. Op dit moment vinden wij het te onzeker of dit in september ook daadwerkelijk kan.”

De medewerkers van het Bredase festival hebben maandagavond de knoop doorgehakt. Blommaert: ,,We hebben een realistische groep mensen. Iedereen begrijpt dat het op deze manier niet kan. De voorbereidingen voor Breda Barst beginnen meestal 8 tot 9 maanden van tevoren. Als we nu besluiten om door te gaan, wordt het een haastklus. Voor de publiciteit bijvoorbeeld is het veel werk om alle bio's, foto's en informatie van de bands op te vragen en bij elkaar te brengen. Dat is slechts een onderdeel, maar daar werken verschillende mensen aan. Dat is een behoorlijke opdracht. Als je daar nu mee moet beginnen, ben je eigenlijk al te laat. En zo is het met alle andere taken ook.”

Grens

Blommaert vindt het vreemd dat gratis festivals die zichzelf bewezen hebben niet onder het garantiefonds vallen. ,,Ik begrijp ook wel dat je ergens een grens moet trekken, maar een festival dat al bijna 25 jaar wordt gehouden, dat is toch best een periode.”

Het garantiefonds is ingesteld door de rijksoverheid. Er is 385 miljoen euro uitgetrokken, zodat festivalorganisaties al kunnen beginnen met de voorbereidingen. Mochten festivals vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan krijgen ze 80 procent vergoed uit het garantiefonds, 20 procent wordt uitgekeerd als een lening. Er gelden verschillende voorwaarden. Zo vallen gratis festivals niet onder de regeling.

Het festival was al begonnen met het boeken van bands, maar had nog niemand echt vastgelegd. Blommaert: ,,We hadden op alle bands opties genomen. Dat geldt ook voor geluidsapparatuur en andere spullen die je nodig hebt. Voor ons is de situatie nu te risicovol om het festival door te laten gaan. Alles is iedere dag anders. Je ziet door de bomen het bos niet meer. We moeten nu de knoop doorhakken.”

Volledig scherm Het publiek van Breda Barst gaat uit zijn dak bij het optreden van De Staat in 2015. © Joyce van Belkom

Optredens in de stad

Als het aan de organisatie van Breda Barst ligt, blijft het dit jaar niet stil in Breda op 18 en 19 september, de data waarop het festival gepland stond. ,,Vorig jaar hebben we als alternatief een online festival georganiseerd. Dit jaar willen we kijken of we toch iets met fysieke optredens kunnen doen, samen met partners in de stad.” De organisatie gaat de komende periode in gesprek met verschillende partijen om de mogelijkheden te onderzoeken. De feestelijke 25e editie laat in ieder geval nog een jaar extra op zich wachten.

Eerste keer op Chassé-kazerne

De eerste editie van Breda Barst was op 24 juni 1995. De eerste drie, nog betaalde, edities vonden plaats op het terrein van de voormalige Chassé-kazerne. Nadat in 1998 het festival niet door kon gaan, omdat er volop gebouwd werd op het terrein en er nog geen nieuwe locatie was gevonden, verhuisde Breda Barst in 1999 naar het Valkenbergpark en werd het festival gratis toegankelijk. In 2002 groeide Breda Barst uit naar een tweedaags festival en sinds 2006 vindt het jaarlijks plaats in het derde weekend van september.

Volledig scherm Leo van Lieshout is de initiatiefnemer van Breda Barst. In 1995 werd de eerste editie op het terrein van de Chassé-kazerne gehouden. © Ingrid Bertens