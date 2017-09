Jubilerende voetbalvereniging Bavel gunt iedereen speeltijd

De kerntaak moet niet vergeten worden: plezier in voetballen. Maar voetbalvereniging Bavel zorgt voor meer dan alleen voetbal en dat wordt tijdens het tachtigjarig jubileum gevierd.

,,Vanaf begin januari zijn we bezig met de organisatie rondom het jubileum", vertelt Jeroen Theunis, die zich inzet om het grote feestweekend (28, 29, 30 september en 1 oktober) tot een succes te maken. Rondom de festiviteiten krijgen alle categorieën aandacht. ,,Voor de jongste jeugd tot en met het eerste elftal worden activiteiten georganiseerd", blikt Theunis vooruit. ,,Bijzondere leden of iemand die toevallig binnenloopt, iedereen is welkom."

DNA

,,Het zit in het DNA van de vereniging. Een vereniging van iedereen voor iedereen", vertelt voorzitter Eric Joossen. ,,We zijn de eerste vereniging in de regio met vrouwenvoetbal, dat in de jaren zeventig begonnen is. En we zijn de eerste club in de buurt geweest die een team voor gehandicapte sporters opzette."

De laatste jaren is de voetbalvereniging flink gegroeid naar bijna duizend leden. ,,Daarbij is het belangrijk dat je je identiteit niet verliest", merkt Joossen op. ,,Het moet leuk zijn om op de voetbal te komen."

De kracht van de club zit ook in het ons-kent-onsgehalte, aldus Joossen. Door de ledengroei barstte de vereniging bijna uit haar voegen. Het complex was te klein geworden. ,,We zijn uitverkoren door de gemeente om een nieuw kunstgrasveld aan te leggen, de kantine is uitgebreid en er worden kleedlokalen bijgebouwd", vertelt Joossen over de renovatie van het huidige sportpark. Deze veranderingen moeten ertoe bijdragen dat de club ook toekomstbestendig is.

Wethouder Paul de Beer opent tijdens het jubileum het gerenoveerde sportpark. ,,Wanneer er iets gedaan moet worden is iedereen bereid om te helpen, dat is zo mooi aan deze vereniging", zegt Theunis in.

Geschiedenis

Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich. Ook tijdens de aanbouw van de vorige kantine in 1967 werkten veel leden van de vereniging mee aan de bouw. ,,En het is mooi om te zien dat veel leden van de club weer helpen om dit te realiseren."

Joossen, sinds zes jaar voorzitter van VV Bavel, ziet zo veel wensen in vervulling gaan: ,,In de loop der jaren hebben we beleid gemaakt en een visie vastgelegd, de accommodatie is ontwikkeld en we pakken het zowel bij de jeugd als de senioren professioneler aan."

Er blijven wensen. ,,Natuurlijk kunnen wij, net als vele sportverenigingen, nog wel vrijwilligers gebruiken. Maar het zijn luxeproblemen. We kunnen ons bezighouden met details", vertelt Joossen trots. ,,Er is nog genoeg te doen maar we moeten de kern niet uit het oog verliezen. Het moet leuk zijn om hier te voetballen en er moeten goede trainers zijn."

Tijdens de viering van het tachtigjarig jubileum zal er af en toe gevoetbald worden, maar vooral de gezelligheid staat centraal. ,,Iedereen kan aansluiten en de ene activiteit zal vloeiend doorlopen in de volgende. De vereniging bruist. Het plezier staat voorop", aldus Theunis.