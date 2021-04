Jubilerende Singelloop wil ‘gewoon weer knallen’, inschrijving gaat 1 mei van start

Vorig jaar zag de organisatie zich genoodzaakt een alternatieve Singelloop te houden. Een kleine 4.000 deelnemers liepen daarbij hun eigen parcours. Via een trackingsapp werden de tijden vastgelegd. ,,Ook al was de deelname ver boven verwachting, we zagen die aflevering niet als de 35e”, zegt woordvoerder Flip Kitslaar van de stichting Singelloop. ,,Daarnaast hebben we besloten: eens, maar nooit meer. Uitgangspunt voor dit jaar is: we organiseren voor de 35e keer een reguliere Singelloop. Als dat vanwege covid-ontwikkelingen niet mogelijk is, dan komt er géén Singelloop. We bieden de inschrijvers een 100 procent geld-terug-garantie voor het geval dat het moet worden afgelast.”