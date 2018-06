Jubilerend Van Gogh Live draait om de muziek

Normaliter worden op zondag alleen bands uit Zundert en omgeving geprogrammeerd, onder de noemer 'Zunderts Fabricaat'. Die omgeving reikt nog tamelijk ver, tot aan Breda, Rucphen en Etten Leur aan toe. ,,Maar Orgel Vreten stond op ons lijstje en bleef vervolgens in onze hoofden zitten. Het is een spectaculaire band, we vonden het allemaal een perfecte afsluiting voor ons jubileum", geeft Daniel Hereijgers van Pocoz (PopCollectief Zundert, red.) aan.

Hij is onderdeel van een zeskoppige organisatie en allemaal zitten ze in de muziek. ,,Natuurlijk zouden we kunnen kiezen voor sterke coverbands, waarbij je zeker weet dat het plein hier vol loopt. Maar we kiezen voor de muziek. We willen échte bands programmeren, bij voorkeur met een eigen oeuvre."

Het Zundertse Faith staat deze zondag als tweede geprogrammeerd en speelt voornamelijk rockcovers. De jonge band -de gitarist is 14- is ontstaan uit de popworkshops die Pocoz gedurende het jaar met docent en blueszanger Jan de Bruijn organiseert. Faith ontpopt zich langzaam tot huisband van het festival: ze staan hier voor het derde achtereenvolgende jaar. ,,We zijn druk bezig om een echt album op te nemen, die hopelijk rond kerst af is", vertelt de 18-jarige frontvrouw Joyce Braspenning. Dat zullen nog voornamelijk covers zijn en één eigen liedje. In 2016 debuteerden ze op dit podium: hun allereerste optreden ooit. ,,Er is veel veranderd sindsdien. We hebben meer zelfvertrouwen, zijn meer op elkaar ingespeeld; het is bijna niet te vergelijken", vertelt ze. Synchroon aan de band, groeit ook het festival, bemerkt ze. ,,Toen traden we op voor 25 man, nu was het een stuk drukker. Ik heb het gevoel dat er nu veel meer mensen naar dit festival komen om nieuwe muziek te ontdekken."