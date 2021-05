Jubilerend Maczek Memorial opent met expositie over zoektocht Poolse strijders naar een nieuw thuis

Baronie versterkt zich met voormalig PS­V-ta­lent Bob Melis: ‘Wil plezier en zelfver­trou­wen terugvin­den’

30 mei Een versterking voor Baronie met een indrukwekkend cv: de 21-jarige Bob Melis speelde in de jeugd van Willem II/RKC, NAC én PSV. De technisch begaafde, aanvallend ingestelde speler komt over van tweededivisionist De Treffers en wil in Breda vooral het plezier in het spelletje terugvinden.