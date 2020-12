Jubelen van vreugde? Doe maar even liever niet nu

Belgische buren zijn realis­tisch: 'Die Nederlan­ders komen toch wel'

16 december ESSEN/HOOGSTRATEN - Kom niet bij ons shoppen, nu bij jullie in Nederland de meeste winkels dicht zijn, smeekt de Belgische overheid. Maar hoe haalbaar is dat? In de grensstreek wordt sceptisch gereageerd. ,,Ze komen toch. Laten we het dan maar goed organiseren."