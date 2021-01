Joyce (60) is ten einde raad: ‘Zelfs het spaargeld voor mijn dochter zit inmiddels in mijn kapsalon’

Zoon na dodelijke aanrijding in Breda: ‘Laatste ontmoeting werd plots laatste herinne­ring aan hem’

15 januari ,,Het is voor ons vaak makkelijker om vandoen te hebben met een Mexicaan op een drugsboot in Moerdijk. Dat is een echte crimineel. Deze verdachte is dat niet. Al wordt hem een ernstig verwijt gemaakt.” De voorzitter van de rechtbank opent de zitting over een heftig ongeval in Breda waarbij een 64-jarige fietser het leven liet.