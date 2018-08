Jos van Kuijck, (muzikale) duizendpoot uit Rijsbergen

necrologieRIJSBERGEN- Amper 12 jaar was Jos van Kuijck, toen pastoor Verbunt in Rijsbergen hem het orgel op joeg. ,,Speel jij maar", was het licht geërgerde verzoek. ,,Die ander kan er niet veel van." De kleine Jos nam plaats op de orgelkruk, om er pas een leven later vanaf te komen. Zeventig jaar lang was hij de vaste organist van de Sint Bavokerk.

De pastoor had het goed gehoord. Jos van Kuijck was muzikaal, had talent. Niet voor niets werd hem meerdere malen gevraagd of hij niet naar het conservatorium wilde. Maar Van Kuijck had meer te doen. Had het druk. Trouwde, runde de kleding- en woninginrichtingszaak Jos Van Kuijck-Kennes. Kreeg vier kinderen en zette zich tussen de bedrijven door met hart en ziel in voor de Rijsbergse gemeenschap.

Dansende vingers

Wie op zijn vingers probeert uit te tellen wat Van Kuijck allemaal heeft gedaan, ontdekt al snel dat twee handen niet genoeg zijn. Om een greep te doen: hij stond aan de wieg van de Dansende Vingers, voerde carnavalskapel de Aopelaanders aan, dirigeerde het koor van de Sint Bavoparochie. Hij zette zich in voor harmonie Sint Cecilia, voor de EHBO, richtte een kindersoos in De Koutershof op en was betrokken bij talloze Rijsbergse evenementen.

Maar ook de politiek kon rekenen op Van Kuijck. Hij was lid van de KVP, later het CDA. Hoorde bij de oprichters van Dorpsbelangen en zat achttien jaar in de Rijsbergse gemeenteraad. Dik twee termijnen zelfs als wethouder. Onder meer van sport. Want ook dat had zijn hart.

Vader

Maar bovenal was Van Kuijck vader. ,,Een zachtaardige man", omschrijft zijn zoon Carl. Een man die niet hield van conflicten, die poogde partijen bij elkaar te krijgen, moeite had boos te worden.

Vorige week, een week voor hij op 90-jarige leeftijd overleed, zong Van Kuijck thuis in De Rijserf zacht enkele liedjes van dorpsgenoot Drik de Bruijn. Tekenend voor hun muzikale vader, vinden zijn kinderen. Want Jos van Kuijck? ,,Hij is zingend geboren en zingend gestorven."