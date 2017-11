Jos Martens van VVR Rijsbergen overleden

,,Jos was van 2000 tot 2009 voorzitter van de club. De laatste jaren schreef hij de wedstrijdverslagen van de selecties en zorgde hij voor de post", laat Frank Vermeeren weten. Hij is secretaris van het bestuur van de voetbalvereniging. ,,Onlangs heeft hij nog geholpen met het bouwen van een dug out. Bij alle voorkomende werkzaamheden, was Jos de eerste die erbij was."