Jos Jochems nieuwe voorzitter corso Zundert

Gewapende woningoverval: arrestatieteam houdt mannen in Breda en Zevenbergschen Hoek aan

12:37 BREDA/ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een arrestatieteam heeft zondagmiddag in Breda een 34-jarige Bredanaar en in Zevenbergschen Hoek een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt vanwege een gewapende woningoverval in Valkenswaard. Hierbij werd een 33-jarige man zwaar mishandeld.