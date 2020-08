Jorrit Snijder volgt Elisabeth Minnemann op als bestuursvoorzitter BUas

‘Een stier straalt kracht uit en is standvas­tig, net als Terheijden’

20 augustus TERHEIJDEN - Vanaf dit najaar prijkt een levensgrote stalen stier op het Dorpsplein in Terheijden. Het kunstwerk is een ode aan de geschiedenis van het 'Zandpleintje'. Kunstenaar Yvonne van Oosterhout ontwierp het in opdracht van de gemeente. “Een hele eer".