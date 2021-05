Jordy is GHB-verslaafd en gaat als zombie door het leven, maar hulp is lastig: ‘Moet hij dan alle bonnetjes bewaren?’

Volle bak zondag in Breda met demonstra­tie en wedstrijd NAC-NEC: vertrouwen in goed verloop

9:00 BREDA - Het wordt volle bak zondag in Breda. Eerst is er tussen 14.00 en 16.00 uur een manifestatie voor een vrij Palestina op het Chasséveld en daarna wordt vanaf 18.00 uur de wedstrijd NAC-NEC in het Rat Verlegh-stadion gespeeld, de finale van de play-offs voor een ticket naar de Eredivisie. De gemeente en politie zien de evenementen in vertrouwen tegemoet.