Joost Dikmans, geliefd Bredaas horecaman, overleden

Horeca in Visser­straat laaiend op fouillerac­tie en afsluiten straat

7:00 BREDA - De horeca in de Visserstraat is not amused dat de straat afgelopen zaterdagavond en een deel van de nacht was afgesloten voor preventief fouilleren. En dat is nog zacht uitgedrukt: ,,Er is niks met de horeca afgesproken, dit heeft ons echt veel geld en omzet gekost. Je kan een straat niet zomaar even afsluiten”, reageert Patrick Schrik, eigenaar van drie horecazaken in de Visserstraat.