Jongste raadslid Van Drunen (24) fractievoorzitter PvdA Breda

video 'Lekker crea bea bezig zijn' met plastic tasjes tijdens workshop in Breda

9:36 BREDA - Een opblaasbare borst, burger of toch een bunny? Tijdens de Overwerk-workshop 'Create your own inflatable' boetseerden maandagavond zo'n twintig deelnemers opblaasfiguren van boodschappentassen. Onder leiding van kunstenaar Danger Dave (Glass) knutselden ze er op los in De Watermaker. "Het gaat om plezier en experimenteren met alledaagse materialen", stelt hij.