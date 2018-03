Jongste generatie NAC supporters laat van zich horen

Toch is het geheim hierachter vrij simpel te verklaren: 1. Met NAC kan je niet vroeg genoeg beginnen. 2. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Toby van den Heuvel, Gip Nijkamp, Niels van Hooijdonk, Jelle Kubicki, Dani Marijnissen en Wessel Braat kunnen hierover meepraten. De zes jongens van rond de 14 jaar gaan al seizoenenlang naar NAC en zijn niet van plan hier ooit nog mee te stoppen.

Wanneer de zes heren voor het eerst samen naar NAC gingen weten ze niet meer. Wel dat ze de afgelopen jaren al veel hebben meegemaakt in het Rat Verlegh Stadion. Zo was er natuurlijk verdriet en pijn na de degradatiewedstrijd tegen Roda JC een paar jaar terug. "Tighadouini schoot op het laatst nog op de paal, dat was echt balen", herinnert Wessel zich. "Op zulke momenten hebben we echt steun aan elkaar ", vult Niels zijn vriend aan.

Meest chagrijnig

Volgens de groep is Toby het meest chagrijnig bij een verlies van NAC. Samen met zijn vader gaat hij dan ook vaak eerder weg als het er te hopeloos voor staat. "Om de drukte voor te zijn, toch papa?", zegt de jongen hierop met een toon alsof hij dit zelf ook niet helemaal gelooft. Gip blijkt overigens het hardst te schreeuwen van het sextet. Supporters die voor hem zitten in het stadion zouden hierover zelfs weleens klagen. Best een knappe prestatie gezien het lawaai dat een standaard avondje NAC normaal met zich meebrengt.

Schoolreisje

Het mooiste moment dat de jonge NAC-supporters samen meemaakten was de promotie terug naar de eredivisie. Dit werd dan ook goed gevierd in de stad. Alleen Niels kon vanwege een schoolreisje naar Engeland hier niet bij zijn. "Ik heb dat gevolgd via Whatsapp, maar ik was net zo blij!"

Over de prestaties van NAC anno 2018 zijn de jongens overigens ook dik tevreden. Vooral de dubbele winst op Feyenoord wordt hierbij meermaals genoemd. "Dat hebben we toch maar mooi een keer meegemaakt", vertelt Toby glunderend.

Quote Bij NAC is het altijd gezellig, ook al staan we achter Jelle Kubicki

Ook de huidige selectie van NAC krijgt van de vriendengroep een pluim. Dani blijkt vooral gecharmeerd te zijn van balgoochelaar Manu Garcia. De rest van de groep wijst Angeliño aan als beste speler. Wel zijn de jongens het erover eens dat NAC een minder agressieve trainer zou kunnen gebruiken. Wessel stelt hierop voor om Stijn Vreven een stressbal cadeau te doen. "Hij heeft er wel meer nodig dan een denk ik", laat Gip zich ontvallen.