Jongetje op step door auto aangereden in Breda, weg tijdelijk afgezet

VIDEO Grote brand in Belgisch natuurge­bied net over de grens bij Zundert, Chinook van Gil­ze-Rij­en ingezet

17:10 Er is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, net over de grens bij Zundert. De Belgische brandweer is massaal uitgerukt en zet blushelikopters in. Ook een Chinook helikopter en een klein team van vliegbasis Gilze-Rijen zijn ingezet in België. De rook verspreidt zich richting Ekeren en de stad Antwerpen, de brandweer vraagt alle inwoners de ramen en deuren gesloten te houden bij hinder. Ondertussen is de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. Dat meldt Het Laatste Nieuws.