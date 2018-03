Jongetje (3) valt van driehoog naar beneden in Breda, politie doet onderzoek

Volgens de politie is het kind niet van het balkon gevallen, maar vanaf de achterzijde van de flat. De oorzaak is nog onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht, maar gaat vooralsnog uit van een ongeval.

Bij kennis

Een buurtbewoonster vertelt dat ze geschreeuw hoorde en geroep om hulp. Ze ging meteen op het geluid af en zag het jongetje op de grond liggen. Hij was bij kennis. De moeder was erbij, zij was degene die om hulp had geschreeuwd. De buurtbewoonster sprak van een 'dramatische aanblik'. Volgens haar is het kindje met zijn achterhoofd op de grond gevallen en waren de hulpdiensten snel ter plaatse.