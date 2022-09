Jongerenwerker Rino uit Bavel blijft zitten waar hij zit en dus gaat de gemeente weer naar de rechter

Drie tot vijf jaar wachten op een volkstuin: Breda knipt percelen op

BREDA - In Breda is er zoveel vraag naar een volkstuintje, dat vrijkomende percelen worden opgeknipt in kleinere stukken grond. ,,We maken ze de helft kleiner zodat de wachtlijsten slinken”, zegt BAT-voorzitter Martin den Ridder.”

28 augustus