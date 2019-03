Jongeren Zundert krijgen politieke stem

ZUNDERT - Jongeren krijgen in Zundert een stem in de politiek. Speciaal voor hen komt er een jeugdraad. Dat hebben de volwassen Zundertse politici dinsdagavond unaniem besloten.

Het is een idee van VVD en D66. Die partijen kwamen enige tijd geleden met een initiatiefvoorstel voor een jeugdraad en -burgemeester. Op die manier zijn jongeren beter te betrekken bij de politiek, kunnen zelf met ideeën komen en hun licht over bepaalde onderwerpen laten schijnen.

Vrij

De Zundertse politiek oordeelde al eerder positief, maar aarzelde even over het formele karakter dat de jeugdraad wellicht kreeg. ,,Laat ze een beetje vrij”, was het advies eind februari bij de Rondevergadering.

Een advies waar VVD en D66 naar luisterden. Ze haalden formele termen als ‘verordening’ uit hun voorstel. Wel moet er voor een jeugdraad een afsprakenakkoord komen, maar hoe dat er uit ziet en wat er in staat, is aan de jongeren zelf. Net als ook zijzelf uiteindelijk beslissen of ze al dan geen jeugdburgemeester willen hebben.

Kosten

Bleef een vraag over van Dorpsbelangen. Die uitte zorg over de kosten van een Jeugdraad. Die vallen mee, wist Rachel Oostvogels (VVD). Zij bezocht de Jeugdraad in de gemeente Altena. ,,In vier jaar tijd zijn ze daar 4000 euro kwijt geweest”, wist ze. Een bedrag dat is te overzien.