Jongeren in Breda vervelen zich kapt en daar willen PvdA en D66 iets aan doen

BREDA - Om het ontbreken van een sociaal leven voor jongeren een beetje minder onaangenaam te maken, moeten straten, pleinen en parken in Breda beter worden ingericht om te kunnen sporten en een praatje te maken. Verder moet alles uit de kast worden getrokken om ervoor te zorgen dat studenten die net aan hun studie zijn begonnen zich alsnog in Breda thuis gaan voelen.

Dat zijn enkele voorstellen die raadslid Joyce de Goede (D66) en burgerraadslid Joris Hoogbergen (PvdA) doen in de bespreeknotitie ‘Jongeren in tijden van corona: naar een perspectief voor 2021’. Daarmee hopen ze een debat op gang te brengen over de vraag hoe jongeren van 12 tot 27 jaar door de coronacrisis kunnen worden gesleept.

Kans op incidenten

Dat doen ze niet alleen vanwege het welzijn van de jongeren, maar ook om ‘de kans op incidenten zo klein mogelijk te maken’. Anders gezegd: als jongeren iets kunnen doen waar ze lol aan beleven, dan gaan ze ook geen rottigheid veroorzaken. En omdat het er volgens De Goede en Hoogbergen niet naar uitziet dat het virus op korte termijn wordt verslagen, is het belangrijk om Bredase jongeren juist nu wat perspectief te bieden.

De twee politici benadrukken dat het niet hun bedoeling is om landelijke maatregelen ter discussie te stellen. ,,Maar onze jongeren zijn niet te benijden. In een periode in je leven waarin sociale contacten zo ontzettend belangrijk zijn en waarin je op stap wil gaan of sporten, kan juist dat allemaal niet’’, aldus De Goede en Hoogbergen.

Praatje maken

Quote Jongeren uitdagen, afleiding bieden en op het rechte pad houden. Joyce de Goede en Joris Hoogbergen, Raadslid D66 Breda en burgerraadslid PvdA Breda Daarom willen ze dat er meer mogelijkheden komen voor buitenactiviteiten. Daar moet gesport kunnen worden, maar jongeren moeten er ook, op gepaste afstand, een praatje kunnen maken. Dat betekent dat de buitenruimte moet worden aangepast. Dat zoiets zin heeft is bewezen in de eerste coronagolf. ,,Jongeren zijn die mede doorgekomen door te sporten in de buitenruimte’’, aldus de twee politici. In deze donkere dagen is het belangrijk om dit soort buitenlocaties ook extra goed te verlichten.

De coronacrisis is voor D66 en PvdA een uitgelezen moment om het jongerenwerk aan het werk te zetten. Een ‘voordeel’ van de crisis is dat er zich vrijwilligers melden om aan de slag te gaan in het jongerenwerk. Extra inzet van jongerenwerkers kan helpen om ‘jongeren uit te dagen, afleiding te bieden en op het rechte pad te houden’.

Daarom willen ze van hun collega’s in de raad, maar ook van burgemeester en wethouders, weten of ze iets zien zitten in zo’n ‘aanvullende aanpak’.