Jongere weet Startersdag goed te vinden

BREDA - Geen werk of geen zin in een vaste baan? Het is voor veel mensen reden om voor zichzelf te beginnen. Tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel (KvK) in Breda bleek vandaag dat een groeiend aantal jongeren kiezen of willen kiezen voor een zelfstandige loopbaan.

In de evenementenhal op Breepark pakte de KvK groot uit. Er waren ervaringsdeskundigen aanwezig om nieuwsgierigen in informeren, allerlei 'inspiratiesessies' en andere workshops. Volgens Hester Schoppert van de KvK is de belangstelling voor de Startersdag sterk groeiende. ,,We organiseerde de Startersdag één keer per jaar, nu zijn er drie momenten per jaar in Amsterdam, Arnhem en Breda. We hebben vandaag 1.100 bezoekers geteld.''

Vrijheid

Onder die bezoekers opvallend veel jongeren. Michel Heberlé van het Bavelse adviesburo Grauwmans weet wel waarom. ,,Jongeren voelen zich tegenwoordig sneller beperkt door een vaste baan. Ze willen vaker dan vroeger meer vrijheid. Eigenlijk zien de aankomende zelfstandigen terug in twee groepen: de werkloze ouderen die voor zichzelf willen beginnen en de jongeren die kiezen voor vrijheid. Je ziet het terug in de sterke groei van het aantal zelfstandigen.''

Heberlé merkt dat veel bezoekers van de Startersdag daar komen omdat ze onzeker zijn over de stap die ze willen zetten. ,,Er komt zoveel op je af. Ik zeg altijd maar: een bouwvakker wil metselen. De rest is voor hem bijzaak. Wij begeleiden de toekomstige zelfstandigen in het gehele proces.''

Filmpje

Volgens Schoppert willen veel mensen iets voor zichzelf beginnen naast een parttime baan. ,,We proberen ze daarover zo goed mogelijk te informeren. Ze kunnen op deze dag bijvoorbeeld leren hoe ze een filmpje kunnen maken om zichzelf te promoten. De vraag is hoe je je kunt onderscheiden van de ander. Laat je passie zien en wees duidelijk over de doelgroep die je wilt bedienen. Probeer niet alle social media te gebruiken, maar beperkt het aantal tot een paar. ''

Marnix Weterings (28) en Esmeralda van der Wulp (27) uit Breda zijn van plan naast hun werk als fitnesstrainers iets voor zichzelf te beginnen. Marnix: ,,We hebben het plan een half jaar geleden gekregen en het is nu aardig concreet. Maar het is goed om je hier en daar nog eens goed te laten voorlichten. Over de belasting bijvoorbeeld. Daar komt toch wel wat bij kijken.''

Van der Wulp heeft vertrouwen in de toekomst. ,,In de eerste plaats denk ik aan de verdiensten. We kunnen met ons plan meer verdienen als zelfstandigen dan in loondienst. Daarom gaan we ervoor.''

Vereniging

Evelien Flipsen en Lotte van Mierlo, beiden uit Eindhoven, gaan samen met hun vriendin Jamilla Vogel uit Nuenen een vereniging oprichten voor de beoefening van de sport quidditch, een combinatie van handbal, trefbal en rugby. ,,Het is een gemengde sport gebaseerd op zwerfbal uit Harry Potter. Er zijn al nationale en internationale competities. Voor het oprichten van een vereniging kunnen we hier ook terecht voor informatie. Het is sowieso handig om hier contacten te leggen.''

Hester Schoppert is blij met de grote toeloop van mensen. ,,Het verbaast mij eigenlijk niet. Er zijn nu een recordaantal bedrijven in Nederland: ruim 1.800.000. In de eerste twee maanden van dit jaar is er alweer 10 procent bijgekomen. Dat zegt genoeg.''