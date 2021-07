Jongens van 15 en 16 jaar aangehouden voor dealen harddrugs: vuurwapen, messen, drugs en 1900 euro gevonden in slaapkamer

Op het nippertje: Sint toch naar Breda, al is Pietende­bat nog niet gesmoord

7:00 BREDA - De intocht van Sinterklaas in Breda gaat toch door. Het organiserende comité krijgt alsnog een subsidie van de gemeente om het feest dit jaar te organiseren. Zwarte Piet wordt vervangen door Grijze Piet. Over de toekomst van de intocht moet nog verder worden gepraat. ‘Het zit er dik in dat we nog niet van dit onderwerp af zijn.’