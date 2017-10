Jongens moeten telefoons afgeven bij gewapende overval in Prinsenbeek

Op de hoek met Hoge Weide en de Middenweg kwamen de verdachten naast de jongens rijden en riepen op dwingende toon dat ze moesten stoppen. De bestuurder van de scooter haalde een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt tevoorschijn, wees dreigend in de richting van de jongens en dwong hen om hun telefoons in te leveren. Daarna gingen de twee ervandoor.

Signalement

De bestuurder is blank en heeft donderblond haar. Hij is ongeveer 16 of 17 jaar oud en 1,85 meter lang. Hij had een wit-grijs trainingsvest aan. De bijrijder is ook blank en tussen de 1,75 en 1,85 meter lang. Zijn gezicht was bedekt en hij droeg een zwarte trui met capuchon.