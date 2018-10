Jongens (17, 18, 21 en 22) uit Breda aangehouden voor dealen heroïne, coke, XTC en hennep

Het viertal viel donderdagochtend door de mand, verklaart de politie zondag. Agenten hielden in de Etnastraat een auto staande. De bestuurder, een 18-jarige man uit Breda, was mogelijk niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij bleek drugs bij zich te hebben. Ook zijn 22-jarige bijrijder was in het bezit van drugs. In de auto lag tevens ‘een groot aantal mobiele telefoons’. Dat riep vragen op bij de agenten.

Toen de 22-jarige verdachte in het cellencomplex moest worden ingesloten, bleek dat hij nog veel meer drugs bij zich had. Die had hij onder meer in zijn onderbroek verstopt. ,,De drugs zijn inmiddels getest. In totaal nam de politie bijna 55 gram cocaïne, 11 gram heroïne, 3 XTC-pillen en 3 gram hennep in beslag.” Ook had hij geld en een patroon van een vuurwapen bij zich.

Tachtig gram heroïne

Na overleg met de Officier van Justitie breidde de politie het onderzoek naar deze verdachte uit. Er werd een huiszoeking gedaan in zijn woning. Daar troffen agenten ruim tachtig gram heroïne en versnijdingsmiddel aan. Ook dit is in beslag genomen. De man zit nog vast en wordt maandag voorgeleid.

De 18-jarige man is inmiddels weer op vrije voeten, maar hij blijft verdachte in het onderzoek. Zijn auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Zondagochtend kreeg het onderzoek een vervolg. Een 21-jarige man en een 17-jarige jongen werden ook aangehouden, in een woning in Breda. ,,Agenten waren naar de woning gegaan voor de aanhouding buiten heterdaad van de 21-jarige verdachte. Tijdens de aanhouding zagen politiemensen, die de woning in de gaten hielden voor het geval iemand probeerde te ontkomen, dat er via een zolderraam tot tweemaal toe een zak op het dak werd gelegd. Hierin zaten vermoedelijk verdovende middelen.”