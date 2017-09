Jongen zwaargewond bij ongeval op A58 bij Breda; snelweg tot 15.30 uur dicht

Zundertse politiek kritisch over gang van zaken rondom onderhoud Sint Antoniusschool

13:12 ZUNDERT - De Zundertse politiek is van mening dat bij de Sint Antoniusschool in Zundert het dak, de afwatering en het binnenklimaat moet worden opgeknapt. Toch is ze niet helemaal tevreden over de gang van zaken rondom de opknapbeurt.