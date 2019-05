Jongen op de fiets zwaargewond na ongeluk op kruising in Breda, traumaheli geland

Bouw hotel in klooster Seminarie­weg Bavel stilgelegd

16 mei BREDA - De verbouwing van het vroegere klooster aan de Seminarieweg in Bavel tot luxe hotel is woensdag stilgelegd op last van burgemeester en wethouders van Breda. Het besluit is genomen naar aanleiding van een integriteitsonderzoek. De eigenaar, Teleport BV, kondigt een kort geding aan.