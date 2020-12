Jongen gewond na ontploffing zwaar vuurwerk in Tuinzigt, rustige oudjaarsavond in Hoge Vucht

Onbekend is hoe de jongen er aan toe is. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar later afgemeld. Er was enige tijd sprake van een flinke toeloop in de wijk. Tientallen mensen verzamelden zich.

Hoge Vucht

In Breda is het verder een vooralsnog rustige laatste dag van het jaar. Her en der klinken vuurwerkknallen, maar aanzienlijk minder dan andere jaren nu er een vuurwerkverbod geldt. Ook in Breda-Noord is het relatief rustig. Er is veel politie op de been tussen de noordelijke rondweg en de Doornboslaan richting winkelcentrum Moerwijk. Hier is weinig vuurwerk hoorbaar.