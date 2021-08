Jongen (5) ten onrechte uit huis geplaatst, kinderrechter snoeihard: ‘Evidente onjuistheden’ en ernstige fouten

Jitskes laatste droom is niet uitgekomen: ‘Het was haar zo gegund’

31 juli RIJSBERGEN Het was de grote droom voor de doodzieke Jitske de Schffart (60) uit Rijsbergen. Eén keer wilde ze de Olympische Spelen bijwonen. Maar in plaats van op de tribune in Tokyo, is ze nu in Etten-Leur in het hospice.