Jongen (18) slaat 52-jarige man zwaargewond het ziekenhuis in

Breda Media Debat zet politieke verhoudingen op scherp: 'Burgerinspraak te duur? Onzin!'

5 maart BREDA - Breda verspilt te veel geld aan 'bestuurlijke onzin' en slaat door in burgerparticipatie. De overtuiging van VVD-lijsttrekker Thierry Aartsen, wijzend naar de glazen kas in het stadskantoor, is tegen het zere been van SP en Volmondig Ja: ,,Democratie is meer dan één keer in de vier jaar je stem laten horen.''