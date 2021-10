Jongen (17) met boksbeugel aangehouden na mishandeling in centrum Breda

Mary Read Rum is eerbetoon aan ‘Bredase’ kroegbaas en piraat ‘Bloody Mary’

8 oktober BREDA - De ‘Bredase’ herbergierster en piraat Mary Read krijgt een eigen merk rum van Bredase makelij. Read dreef in de 18de eeuw een kroeg in de Boschstraat in Breda. Later werd ze bekend als de vrouwelijke piraat Bloody Mary.