Jongen (17) gaat ervandoor voor de politie en rijdt met 200 per uur over de A58

Hogesnel­heids­lijn van Breda en Rotterdam naar noorden en oosten minimaal jaar later in gebruik

17 februari BREDA - Het plan van de NS om in 2023 vanuit Breda en Rotterdam over de HSL naar noord- en oost-Nederland te rijden is van de baan. Mede vanwege corona gaat de NS de dienstregeling van 2022 grotendeels ook in 2023 rijden.