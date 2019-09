Jongen (17) beroofd van scooter en portemonnee door man met hond in Breda

Zuster Pop redde in Breda het leven van elf Joodse kinderen: ‘Voor mij is en blijft ze een echte held’

10:18 BREDA - De protestantse verpleegster Zuster Pop ving tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen op in haar tehuis aan de Baronielaan in Breda. Ze redde elf jonge levens. Toch bleef haar verhaal in Breda nagenoeg onbekend.