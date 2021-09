Jongen (16) krijgt vuurwapen tegen hoofd bij beroving in Breda

Studenten mogen weer naar school zonder 1,5 meter: opluchting, maar ‘het virus is nog niet weg’

4 september Studenten kunnen na anderhalf jaar van vooral thuisstudie weer de collegebanken in. Geen 1,5 afstand meer, maar er gelden wel andere regels. Zo wordt geadviseerd om twee keer per week een zelftest te gebruiken, geldt er een maximale groepsgrootte van 75 mensen per onderwijsruimte en zijn mondkapjes tijdens het ‘verplaatsen’ verplicht.