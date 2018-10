Jongen (15) uit Breda aangehouden voor diefstal van kleding uit sportschool

update 23 auto’s in beslag genomen bij politiecon­tro­le in Breda, tienduizen­den euro’s geïnd

23 oktober BREDA – Op en in de omgeving van het Doctor Jan Ingen Houszplein in Breda vond dinsdag een grote verkeerscontrole plaats. De Belastingdienst nam 23 auto’s in beslag en er is voor tienduizenden euro's aan openstaande schulden geïnd.