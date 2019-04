Jongen (15) deelt kopstoot uit aan 17-jarige in restaurant in Breda

Gast (44) probeert restaurant in Breda te verlaten zonder te betalen

12:42 BREDA - Een 44-jarige man is donderdagavond aangehouden in een restaurant aan de Grote Markt in Breda omdat hij weigerde af te rekenen. Hij probeerde, met fles wijn in de hand, het restaurant te verlaten zonder de openstaande rekening te betalen.