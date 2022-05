Jongen (12) helpt politie bij aanhouding fietsendief in Rijsbergen: ‘Dat vraagt om persoonlijk bedankje’

met video Van Schuppen gelooft in wederop­stan­ding NAC tegen ADO: ‘Zij vierden die 1-2 alsof ze al door zijn’

Of het seizoen er na zaterdag voor NAC al op zit? Als het aan Boris van Schuppen ligt zeker niet. De middenvelder is vol vertrouwen dat zijn ploeg de thuisnederlaag in Den Haag weet weg te poetsen en door gaat in de play-offs. ,,Het belangrijkst is dat we er écht in geloven. Dan kan er iets heel moois gebeuren daar.”

13 mei