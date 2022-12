Jonge stalker krijgt jeugdstraf na bestellen pizza en taxi en schieten met luchtbuks

Het meisje uit Terheijden was op dat moment nog maar 14 jaar oud. De narigheid begon toen ze de relatie op 25 september vorig jaar uitmaakte. Twee dagen later stond er al een taxi voor de deur, besteld door haar ex. Een week later stond hij zelf voor de deur en belde zo’n twintig keer aan. In die weken stuurde hij bovendien allerlei bedreigende teksten naar het meisje.