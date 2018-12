Jonge scooterrijdster aangereden op rotonde voor Ikea Breda

video De terugkeer van de Dikke en de Dunne

14:00 BREDA - Op 10 januari gaat de film Stan & Ollie over het legendarische filmduo Laurel & Hardy in première. Eerder zijn op diverse plekken al voorpremières. Bredanaar Anton Huyps is al sinds zijn kinderjaren fan. En bestuurslid van de landelijke fanclub Perfect Day Tent.