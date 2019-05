Jonge muzikanten bewijzen: jazz heeft de eeuwige jeugd

Breda Jazz FestivalBREDA - Is jazz seniorenmuziek? Nee, ook jongeren zijn er gek op. In de aanloop naar Breda Jazz (30-5 t/m 2-6) vertellen vier jonge musici over hun grote liefde.

‘Geef mij maar 20e eeuwse vintage muziek’

Naam: Nena Jeltema, leeftijd: 17 jaar, woonplaats: Prinsenbeek, Instrument: zang (en gitaar)

,,Op mijn vierde kreeg ik al mijn eerste groepszangles en niet lang daarna ging ik in koren zingen. Toen ik een jaar of 10, 11 was, ben ik begonnen met privé-zangles. De liefde voor muziek heb ik vooral van mijn vader. Hij luisterde thuis onder meer naar jazz.

Een van mijn zangleraressen was Agnes Gosling uit Rotterdam, zij is afgestudeerd op wereldmuziek, en vooral gespecialiseerd in Braziliaanse muziek. Door haar heb ik latin leren zingen, samba en bossa nova. Leo van Lieshout, bij wie ik drumles heb gehad, liet me dan weer jazz horen.”

Vintage

,,Eigentijdse muziek, die je op de radio hoort, spreekt me niet zo aan. Die gaat zelfs steeds verder van me af staan, het klinkt allemaal hetzelfde. Geef mij maar 20e eeuwse vintage-muziek. Die roept sfeer op. In die muziek zit veel meer harmonie, de teksten spreken me echt aan en de uitvoering is zo veel verzorgder. Ja, soms zou ik wel willen dat ik eerder geboren was en dat ik in die tijd naar optredens had kunnen gaan…

Ik heb niet veel met bebop, ik ben vooral gek op de romantiek van de jazz, old school ballads. Wat dat betreft is Ella Fitzgerald mijn grote voorbeeld. Van Chet Baker ben ik een grote fan. En van twee artiesten uit Brazilië, João Gilberto en Antonio Carlos Jobim. Ze zingen bossa nova, wat even goed onder jazz valt.

Breda Jazz

Ik zou dit jaar optreden op het Jazz Festival in Breda, samen met een Spaanse pianiste, maar zij kon op het laatste moment helaas niet. In het verleden ben ik al wel een paar keer gaan kijken. Het is heel gaaf en inspirerend om andere muzikanten bezig te zien.

Of jazz de eeuwige jeugd heeft? Ik denk het wel. Het is over het algemeen gewoon goede muziek en wat goed is, zal steeds weer boven komen drijven.” (JH)

'Breda Jazz heeft te weinig oog voor Nederlands talent’

Naam: Stan van de Wetering, geboorteplaats: Breda, woonplaats: Amsterdam, leeftijd: 27 jaar, instrument: altsaxofoon

,,Op mijn elfde ben ik begonnen met saxofoon spelen. Mijn vader speelt ook sax, vandaar. Daarvoor had ik pianoles, maar dat vond ik niet meer zo interessant. Thuis kwam ik al vroeg volop met jazz in aanraking, door mijn vader en mijn opa, die prima piano speelde.

Ik ben een echt nineties-kid, maar de popmuziek uit die tijd vond ik troep. Jazz raakte me, dééd echt wat met me, dat wilde ik spelen. Via Rotterdam ben ik op het conservatorium in Amsterdam beland, waar ik in 2016 cum laude afgestudeerd ben. In september ga ik voor een half jaar naar Philadelphia voor mijn Master.”

Parapluutjes-horeca-feest

,,Ook al woon ik nu in Amsterdam, ik denk wel dat ik naar het Jazz Festival in Breda kom, misschien doe ik wel mee aan een van de jamsessies. Ik moet eerlijk zeggen dat het niet echt mijn festival is, al heb ik er wel een paar keer opgetreden. De organisatie heeft te weinig oog voor Nederlands talent, ook als je uit de buurt van Breda komt. Met een van de bands waarin ik speel, The King Swings, hebben we dit jaar even contact gehad, maar vervolgens niets meer gehoord. Jammer, ze halen liever iemand uit Japan of Canada, onder het mom: wat van ver is, is lekkerder. Maar als je echt goede jazz wilt horen, moet je naar ander festival. Breda is toch vooral een parapluutjes-horeca-feest.

Of jazz toekomst heeft, hangt van de volgende generaties af. Ik zie op het conservatorium wel talent rondlopen. Zo lang die jongeren echt toegewijd zijn, is er hoop. Het zal niet meevallen, jazz heeft het moeilijk, de markt wordt kleiner. Er zijn geen radio-orkesten meer zoals vroeger. De cd-verkoop is enorm teruggelopen. En je moet niet alleen muzikant zijn, je moet er ook goed uit zien en vooral zakelijk zijn, anders kom je er niet.” (JH)

'Voor mij is hardbop de allerhipste muziek’

Naam: Mitchell Damen, leeftijd: 27 jaar, uit: Terheijden, huidige woonplaats: Rotterdam, instrument: drums

,,Ik was zeven jaar, toen ik via de harmonie in Terheijden naar muziekles kon. Ik koos de drums, natuurlijk. Als ik mijn familie moet geloven zat dat er altijd al in. Ik trommelde op alles. Potten, pannen, tafels. Op school werden ze er soms gek van.

Muziek was thuis belangrijk. Vooral hafabra. Mijn vader speelde tuba, mijn moeder klarinet. Zelf rende ik meteen de straat op als ik de drumband hoorde.”

Jamsessie

,,Eenmaal bij de harmonie, kreeg ik les van Matty de Wijs. Via hem maakte ik kennis met jazz. Hij gaf me een cd’tje van Miles Davis, nam me mee naar Paradox in Tilburg, trok me op het podium bij een jamsessie in Het Hijgend Hert.

Wanneer ik precies voor het eerst het jazzfestival bezocht, weet ik niet meer zo goed. Maar dat ik de muziek geweldig vond, herinner ik me wel.

Bij jazz kun je niet stilstaan. De groove. Je moet dansen. Het swingt. De drums zijn een stuk minder vierkant dan bij pop.”

hardbop

,,Mijn voorkeur gaat uit naar hardbop. Het ligt in het verlengde van bebop. Art Blakey and de Jazz Messengers. Beter dan dat kan niet.

Wat me er in aanspreekt? Het swingende. De vrijheid die er is voor improvisatie. Al is het binnen vaste kaders. Ik kan mijn ei helemaal kwijt in hardbop.”

Superhip

,,Hardbop wordt met respect voor de grondleggers gespeeld door muzikanten van deze tijd. Het blijft zich ontwikkelen en blijft zo eigentijds, in mijn ogen is het zelfs de allerhipste muziek die er is. Ik denk dan ook niet dat de hardbop, of jazz in het algemeen, ooit verdwijnt.

Ik speel vier keer op het Breda Jazz Festival. Maar tussendoor zal ik zeker ook genieten. De sfeer van het jazzfestival is ongeëvenaard. Een weekend lang omarmt Breda vol overgave de jazz. Prachtig is dat.” (EW)

‘Ik hoop niet dat de jazz ooit verloren gaat’

Naam: Pepijn Mouwen, leeftijd: 20 jaar, uit: Etten-Leur, woont nu in: Amsterdam, instrument: alt-saxofoon/bariton-saxofoon

,,Ik was een jaar of tien, toen ik op saxofoonles ging. Ik had het instrument leren kennen bij een open dag van de muziekschool in Etten-Leur. Daar had ik een proefles gevolgd. Waarom ik nou precies voor de saxofoon koos, kan ik niet zeggen. Ik had er wel eens één gezien in een bandje, maar kende verder niemand die het speelde.

Thuis werd muziek gedraaid van bands als Queen en Supertramp. Geen jazz. Daar maakte ik pas een paar jaar later kennis mee.”

Workshop

,,Ik herinner me het nog heel goed. Ik was twaalf. Mijn ouders wilden denk ik even samen in Breda naar het jazzfestival en zetten mij af bij de Spiegeltent. Daar was een workshop van Robert Veen. Voor het eerst hoorde ik jazz. Ik was meteen verkocht.

Ik begon te luisteren naar jazz. Kocht bij de bieb een stapel cd’s die weg werden gedaan. Eerst was het met name dixieland, New Orleans, brass. Later kwam daar ook de bebop, en ook wel de hardbob, bij.

Toen de bebop ontstond, ontwikkelde zich ongeveer gelijktijdig als tegenbeweging de Rhythm & Blues. Die werd een stuk populairder. Lag makkelijker in het gehoor. Bebop is ingewikkelder, biedt heel veel vrijheid voor improvisatie. Vooral dat, de vrijheid, het plezier, spreekt me aan.”

Jazzfestival

Het jazzfestival van Breda heeft veel voor me betekend. Niet alleen leerde ik de jazz kennen, ook heb ik er, sinds die eerste workshop, elk jaar gespeeld. Bij de Jazz at the Castle Talent Award, maar ook met de Nieuwe Veste Big Band, bij Beaux Jazz, bij Jazz Ten Toon. Dit jaar speel ik in elk geval vrijdagmiddag op het Kerkplein. Misschien ook nog ergens anders, dat weet ik nog niet.