Jonge mantelzorgers in het zonnetje

BREDA - Ieder jaar weer een bijzonder moment voor de jonge mantelzorgers: de uitreiking van de mantelzorgwaardering. Deze keer in De Draaiende Fabriek in de Faam, waar de Stichting informele zorg Breda (StiB) zestig jongeren vanaf 13 jaar in het zonnetje zette met een vvv-cadeaukaart ter waarde van 75 euro. Vorige week was het al de beurt aan zestig jongeren tot twaalf jaar.

StiB heeft op dit moment 220 jonge mantelzorgers in beeld, om de waardering te krijgen moet die bij de stichting worden aangevraagd. Maar er zijn volgens Marije Ammerlaan van StiB nog veel meer jonge mantelzorgers. ,,Een kwart van de jeugd groeit op in een zorgsituatie. Niet iedereen is er direct mee belast, maar het speelt in veel gezinnen. We gaan uit van ongeveer 3000 jonge mantelzorgers in de stad.”

De mantelzorgwaardering ziet ze als een belangrijk steuntje in de rug: ,,Ze doen fantastisch werk.” Er wordt op dit moment door StiB wel onderzocht of een andere soort waardering misschien mogelijk en wenselijk is. StiB verzorgt de bonnen namens de gemeente Breda. StiB: ,,Het is belangrijk om mantelzorgers echt het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden. Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld over de waardering, ook om waar nodig verbeteringen door te voeren.”