Jonge lindeboompjes Julianalaan tot aan de wortel afgebroken

,,Puur vandalisme”. De bewoners van de Julianalaan vinden het jammer dat er zes nieuwe bomen in de straat tot de wortel zijn afgebroken. ,,Het is in twee keer gebeurd", zegt bewoner Michel. ,,Twee weken geleden zijn er vier bomen omver getrokken en afgebroken. En nu afgelopen weekend zijn er nog twee bomen afgebroken. Als je het mij vraagt, is dit gewoon vandalisme", aldus Michel.

Een buurman een paar huizen verderop denkt er ook zo over. ,,Wij hoorden 's nachts een hoop herrie van uitgaanspubliek dat terug naar huis wandelt. Ik denk dat dat de daders zijn.” Nadat de straat in december werd heropend na de herinrichting zijn in het voorjaar nieuwe bomen geplant. Na drie maanden liggen ze alweer plat.

Straatbewoner Ad Evers denkt er het zijne van: ,,Blijkbaar is niet iedereen het eens met deze vergroening.” Volgens wethouder Paul de Beer is er inderdaad sprake van vandalisme. ,,Wat ongelofelijk triest dat mensen dit doen. Ik baal hier enorm van (...)", zo schrijft De Beer in een mail aan Evers. ,,Het is nu geen goed moment om nieuwe bomen te planten. De kans dat deze bomen de zomer overleven is niet groot. Onze mensen van uitvoering zullen nu wel de huidige bomen of wat daar nog van over is, verwijderen en dit najaar nieuwe bomen planten.”