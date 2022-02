Jonge lijsttrekker Jannes Kusters (Fractie Ulicoten): ‘Mijn generatie moet meer in actie komen’

De jongste lijsttrekker van het land is hij net niet. Stijn Sips, ook 21 en CDA-aanvoerder in Dongen, is iets jonger. Interesse in politiek heeft Kusters al geruime tijd. ,,Dat begon op school, het OLV in Breda. Laatst vond ik een betoog terug dat ik in de derde klas heb geschreven voor Nederlands. Wel grappig, ik maakte het hele politieke stelsel met de grond gelijk.”