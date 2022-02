Jonge Hendrik III van Nassau-Breda verhuist van Engels boudoir naar Noordbrabants Museum

Advocaat vindt dat politie ongewapen­de drugskoe­rier niet mocht neerschie­ten, maar wie is hij eigenlijk?

BREDA – De politie had op 10 november vorig jaar helemaal niet mogen schieten op een 50-jarige drugskoerier uit Brussel. Daarom moet de man meteen worden vrijgelaten en later ook geen straf meer krijgen, bepleitte zijn advocaat Paul Groenhuis maandag bij de rechtbank in Breda.

