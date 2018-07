Met zijn huidige 26 jaar zou je denken dat student Carlo van Remortel Fortuyn niet bewust heeft gemaakt. “Maar dat heb ik wel”, haast hij te zeggen. “Het klinkt misschien raar, maar ik keek vaak op jonge leeftijd al het nieuws en de uitslagenavonden vond ik toen al interessant. Al wist ik niet altijd wat de politiek inhoudelijk voorstelde, het boeide me al wel.“

Balkenende

Volkert van der Graaf schoot Pim Fortuyn op 6 mei 2002 dood op het parkeerterrein van het Mediapark in Hilversum. Vlak voor de verkiezingen, waar hij uitgaande van de peilingen, hoge ogen leek te gaan gooien. De LPF nam deel aan het eerste kabinet Balkenende, maar dat spatte na korte tijd uiteen. In die periode werd ook de politieke jongerenbeweging Jonge Fortuynisten in het leven geroepen. Maar na het opheffen van de LPF in 2007 leidde de Jonge Fortuynisten een zieltogend bestaan.

Op lokaal niveau is de LPF alleen nog in de Eindhovense gemeenteraad actief, met twee zetels. “Ik kwam eerder dit jaar met de fractie daar in contact en heb hen gevraagd of ik wat voor ze kon betekenen. Toen hebben we besloten om de Jonge Fortuynisten nieuw leven in te blazen.“

Gefascineerd

Van Remortel is voorzitter van de club geworden. Begin dit jaar stond in op de lijst van de Bredase partij BOB, die te weinig stemmen haalde voor een plek in de nieuwe gemeenteraad. “Maar ik wilde politiek actief blijven.”

De figuur Pim Fortuyn heeft de geboren Zeeuws-Vlaming altijd gefascineerd. “En mij niet alleen. Ik merk bij veel leeftijdsgenoten dat er een toenemende belangstelling is voor Fortuyn en zijn ideeën.”

Waarom is hij jouw politieke voorbeeld, een inspiratiebron?

“De manier van politiek bedrijven door Fortuyn was heel verfrissend , maar ook heel brutaal, op een nette manier. Het was voor de burgers heel duidelijk wat hij precies wilde. Dat mis ik in de landelijke politiek van nu. Hoe hij politiek bedreef was voor iedereen te behappen, of je nu praktisch dan wel theoretisch bent opgeleid. Sinds zijn dood is er niemand in de politiek meer die zo maatschappelijk betrokken is als hij.”

De figuur Fortuyn kreeg na zijn dood mythische proporties. Wat had hij volgens jou bereikt als Volkert van der Graaf de trekker niet had overgehaald?

“Als Fortuyn minister-president was geworden, dan had dit land er beter uitgezien. Ik denk dat we dan zouden leven in een goed geïntegreerde multicurele samenleving, met minder polarisatie en voldoende aandacht voor de Nederlandse identiteit. Hoewel Pim Fortuyn kritisch op de islam was, vind ik het heel belangrijk om juist de andere thema’s, die minder de aandacht hebben gekregen, naar voren te brengen. Zoals zorg en onderwijs.“

Evenement