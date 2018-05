Jonge fietser zwaargewond na aanrijding met tractor in Breda

Relatief veel inwoners Reusel-De Mierden, Baar­le-Nas­sau en Bergeijk slachtof­fer van ziekte van Lyme

13:12 TILBURG – In de gemeenten Baarle-Nassau en Bergeijk is het aantal slachtoffers van de ziekte van Lyme de afgelopen jaren flink toegenomen. In Reusel-De Mierden ligt het aantal slachtoffers lager dan vier jaar geleden, maar blijft de hoeveelheid slachtoffers relatief hoog. Dat blijkt uit gegevens van LocalFocus/RIVM. De ziekte wordt doorgaans veroorzaakt door een tekenbeek.